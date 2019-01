Juncker redet korruptionsgeplagtem Rumänien ins Gewissen

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat dem korruptionsgeplagten Rumänien zum Auftakt des EU-Vorsitzes ins Gewissen geredet. "Rumänien muss die internen Bedingungen für eine erfolgreiche Präsidentschaft schaffen", so Juncker am Freitag in Bukarest und warnte vor Rückschritten bei der Rechtsstaatlichkeit. Dass die innenpolitischen Probleme auf EU-Ebene gehoben werden, glaubt er aber nicht.

SN/APA (AFP)/DANIEL MIHAILESCU Juncker bedauerte entstehenden Riss durch Europa