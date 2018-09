Juncker sieht "die Stunde Europas"

Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat noch viel vor bis zur EU-Wahl im Mai und dem Ende seiner Amtszeit. Bei der Reform des Asylsystems nimmt er die österreichische Ratspräsidentschaft in die Pflicht.

In seiner letzten großen Rede vor dem Europäischen Parlament drängte Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch auf Fortschritte in der Migrations- und Asylpolitik. Vom Vorsitzland Österreich kamen bisher wenige Ideen zur Schlüsselfrage, wie Asylbewerber in Europa verteilt werden sollen - im Fall einer neuen Migrationskrise oder wenn sich etwa Italien weigert, Bootsflüchtlinge zu übernehmen. Offen ist auch die Verteilung von anerkannten Flüchtlingen. Österreich lehnt eine verpflichtende Quote ab, ähnlich wie die osteuropäischen Länder. Italien dagegen fordert genau dies. Die Mitgliedsstaaten hätten noch nicht die richtige Balance zwischen nationaler Verantwortung und Solidarität gefunden, die es brauche, um die Binnengrenzen wieder zu öffnen, sagte Juncker. Er trat weiters dafür ein, legale Einwanderungswege nach Europa zu öffnen.