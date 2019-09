Juncker und Barnier wollen weiter ein Brexit-Abkommen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Michel Barnier, der Brexit-Chefverhandler der EU, haben am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Straßburg betont, dass die EU immer noch ein Abkommen mit Großbritannien anstrebe. Der britische Premier Boris Johnson habe ihm versichert, dass er einen Deal wolle, London die Europäische Union aber auf jeden Fall am 31. Oktober verlassen werde, so Juncker.

Juncker und Barnier sehen Gefahr von "No Deal" noch immer gegeben