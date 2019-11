Juncker und Tusk verabschieden sich aus ihren EU-Posten

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk verabschieden sich am Freitag aus ihren Ämtern. Tusk übergibt (gegen 11.00 Uhr) in einer Zeremonie die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Charles Michel. Juncker gibt mittags (12.30 Uhr) eine letzte Pressekonferenz in jetziger Funktion, bevor seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen übernimmt.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Juncker und Tusk nehmen ihren Hut