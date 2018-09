Juncker will Abschiebung von Migranten EU-weit erleichtern

Die Abschiebung von Migranten ohne Recht auf Asyl soll nach dem Willen der EU-Kommission europaweit vereinfacht werden. Entsprechende Vorschläge für "klare, harmonisierte Regeln" wolle EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch in seiner Rede zur Lage der Union in Straßburg vorstellen, hieß es im Voraus von EU-Diplomaten.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Juncker hält am Mittwoch seine letzte Rede zur Lage der EU