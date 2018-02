Juncker will bürgernähere EU

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker will für eine bürgernähere EU und mehr Mitbestimmung der Wähler sorgen. "Ich hätte gerne, dass in einer irgendwie absehbaren Zeit dafür gesorgt wird, dass wir ein Zwei-Kammer-System in Europa haben", sagte der Luxemburger am Mittwoch in Brüssel. Dieses sollte aus dem Rat der Mitgliedstaaten und dem Europaparlament bestehen.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Juncker ist "nicht frei von Träumen", aber "kein Träumer"