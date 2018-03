Juncker will zügigen Abschluss von Brexit-Abkommen

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mahnt zu einem zügigen Abschluss von Abkommen zum Brexit. Die Debatten über die künftige Beziehung Großbritanniens zur Europäischen Union müssten nun so schnell wie möglich in Verträge umgewandelt werden, sagte Juncker am Dienstag im Europaparlament.

SN/APA (AFP)/ARMEND NIMANI Juncker fordert Klarheit von Gro§britannien