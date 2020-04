Junge Flüchtlinge aus Griechenland in Deutschland erwartet

Mehr als 50 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollen am Samstag an Bord eines Flugzeugs aus Athen nach Hannover gebracht werden. Sie sind die zweite Gruppe von Minderjährigen, die aus den Lagern der Inseln Lesbos, Chios und Samos geholt werden. Bereits am Mittwoch waren zwölf Jugendliche von Luxemburg aufgenommen worden. Österreich beteiligt sich nicht an dieser Aktion mehrerer EU-Länder.

SN/APA (AFP)/MANOLIS LAGOUTARIS Blick auf ein Migrantenlager in Lesbos