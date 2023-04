Junge Menschen verlassen Kuba

Schlange stehen ist auf Kuba für viele Menschen zur Vollzeitbeschäftigung geworden. Es fehlt an Essen, Benzin und der Perspektive, dass sich etwas ändert.

In Kuba weiß jeder, was der Ausdruck "Cola fantasma" bedeutet. Es ist so etwas wie Schlangestehen für alle Fälle. Falls es einmal Sprit gibt oder Hühnerfleisch oder Klopapier oder irgendetwas von dem, was jede Kubanerin und jeder Kubaner braucht, aber was auf der kommunistisch regierten Karibikinsel manchmal so selten ist wie eine Schneeflocke. Schlangestehen ist für einen Großteil der elf Millionen Insulaner nahezu zu einer Vollzeitbeschäftigung geworden. Aber oft genug bleibt die angesagte Lieferung aus - ein Phantom eben.

...