Junta in Myanmar greift mit harter Hand durch

Das Militär stellt zwar Wahlen in Aussicht. Doch die Entwicklungen in dem Land deuten auf keine Entspannung hin.

Wer die Lage in Myanmar nicht kennt, könnte in der Nachricht vom Montag etwas Positives lesen. "In unserem Land müssten wir weiterhin das aufrichtige und disziplinierte Mehrparteiensystem stützen, das der Wunsch des Volkes ist", zitierte die Zeitung "Global Light of Myanmar" Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing. Der Mann, der sich im Februar 2021 an die Macht putschte, ließ demnach auch verlautbaren, dass Neuwahlen geplant seien, wenngleich ein Datum nicht genannt worden ist.

Und es ist nicht nur das Fehlen ...