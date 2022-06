Junta in Myanmar kündigt Hinrichtung von Aktivisten an

Zugleich wollen die Generäle den Tourismussektor wiederbeleben - trotz Straßenkämpfen und Sprengstoffanschlägen.

"Die Stabilität hat begonnen, wieder ihren Platz einzunehmen", verkündete Min Aung Hlaing vergangene Woche gegenüber seinen Kabinettsmitgliedern. Der Oberbefehlshaber des myanmarischen Militärs, unter dessen Führung sich die Streitkräfte im Februar 2021 an die Macht putschten, wollte offenbar Optimismus verbreiten. Am Tag zuvor hatte es in der Wirtschaftsmetropole Yangon einen Raubüberfall gegeben, anderswo im Land werden weiterhin Kämpfe ausgetragen.

Vielleicht wollte der 65-jährige Min Aung Hlaing mit seiner Äußerung, die kaum zu den bürgerkriegsartigen Zuständen im 54-Millionen-Land passen mochte, ...