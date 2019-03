Justin Trudeau war einst mit hohen moralischen Ansprüchen ins Amt des kanadischen Premierministers gelangt - nun droht er an seinen eigenen Maßstäben zu scheitern. Wie nur konnte es so weit kommen?

Die Entschuldigung war überfällig. Justin Trudeau steht in einem schmucklosen Konferenzsaal in einem Hotel in Iqaluit und wischt sich eine Träne von der Wange. Dann sagt er: "Sorry", ein Mal, zwei Mal, öfter. "Der Rassismus und die Diskriminierung der Inuit-Ureinwohner ...