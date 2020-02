Justizministerium will Strafe gegen Trump-Berater abmildern

Nach einer öffentlichen Intervention von US-Präsident Donald Trump will das Justizministerium offenbar die Strafforderung gegen dessen früheren Berater Roger Stone abmildern. US-Medien zitierten am Dienstag einen Verantwortlichen des Ministeriums mit den Worten, die von der Staatsanwaltschaft geforderte Haftstrafe von sieben bis neun Jahren sei "extrem, übertrieben und unverhältnismäßig".

Zuvor hatte Trump die Forderung der Staatsanwaltschaft scharf kritisiert. "Das ist eine furchtbare und sehr unfaire Situation", schrieb der Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er könne einen solchen "Justizirrtum" nicht zulassen.

Stone war im November von einer Jury schuldig befunden worden, die Untersuchung des US-Kongresses zur Russland-Affäre behindert zu haben. Am Montag forderte die Staatsanwaltschaft in einem bei einem Gericht in Washington eingereichten Antrag deswegen sieben bis neun Jahre Haft gegen den 67-Jährigen. Der Politikberater müsse dafür bestraft werden, dass er die Kongressuntersuchungen behindert, unter Eid gelogen und Zeugen beeinflusst habe.

Stone steht im Verdacht, als Verbindungsmann zwischen der Trump-Kampagne und der Enthüllungsplattform Wikileaks fungiert zu haben. Wikileaks hatte während des Wahlkampfs zehntausende interne E-Mails mit teils brisantem Inhalt aus dem Lager von Trumps Rivalin Hillary Clinton veröffentlicht. Die E-Mails waren nach Erkenntnissen der US-Geheimdienste von russischen Hackern gestohlen worden.

Mueller fand in seinen fast zweijährigen Ermittlungen keine hinreichenden Belege für illegale Absprachen zwischen dem Trump-Team und Moskau. Vom Vorwurf der Justizbehinderung entlastete der Sonderermittler den Präsidenten aber ausdrücklich nicht.

Stone hatte Trump über Jahrzehnte in politischen Fragen beraten und diente ihm auch im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Er wurde wegen der Russland-Affäre vor einem Jahr vorübergehend festgenommen, kam dann aber gegen Zahlung einer Kaution wieder frei.

Quelle: Apa/Ag.