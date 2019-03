Kabarettist Selenskyj Favorit bei Präsidentenwahl in Ukraine

Knapp 30 Millionen Ukrainer sind am Sonntag aufgefordert, einen neuen Präsidenten zu wählen. Da im ersten Wahlgang keiner der nun 39 Kandidaten eine absolute Stimmenmehrheit erzielen dürfte, wird mit einer Stichwahl am 21. April gerechnet. In Umfragen führte zuletzt der Fernsehkabarettist Wolodymyr Selenskyj, gefolgt von Amtsinhaber Petro Poroschenko und Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko.

SN/APA (AFP)/GENYA SAVILOV Wolodymyr Selenskyj ist ein politisch völlig unbeschriebenes Blatt