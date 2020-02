Kabinettsumbildung in London - Finanzminister zurückgetreten

Der britische Premierminister Boris Johnson will am Donnerstag eine seit langem geplante Kabinettsumbildung durchführen. Das bestätigte ein Regierungssprecher am Mittwoch. Erwartet wurde, dass die Schlüsselressorts unangetastet bleiben. Einem Bericht der Zeitung "Sun" zufolge ist der Finanzminister Sajid Javid bereits zurückgetreten. Johnson will weitere Details im Tagesverlauf bekanntgeben.

SN/APA (AFP)/DANIEL LEAL-OLIVAS Neue Minister Johnsons werden am Donnerstag bekanntgegeben