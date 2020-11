Kabul von mehreren schweren Explosionen erschüttert

Die afghanische Hauptstadt Kabul ist am Samstag von mehreren schweren Explosionen erschüttert worden. Wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, ereigneten sich die Explosionen in dicht besiedelten Gebieten nahe der zentralen Grünen Zone der Stadt und in einem nördlichen Stadtviertel. Auch eine schnelle Abfolge von Explosionen, die nach Raketenangriffen klangen, war zu hören. Opfer wurden zunächst nicht gemeldet.

Afghanistan kommt seit Jahren nicht zur Ruhe. Trotz eines Abkommens mit den Vereinigten Staaten über einen baldigen Abzug der US-Soldaten sowie Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung haben die radikalislamischen Taliban ihre Angriffe in jüngster Zeit ausgeweitet. US-Außenminister Mike Pompeo hatte vor den Explosionen in Kabul angekündigt, bei einem Besuch in Katar mit der Verhandlungsdelegation der Taliban sprechen zu wollen. Quelle: Apa/Ag.