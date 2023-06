Kaczyn´ski zieht die Fäden nicht mehr nur im Hintergrund

Der Chef der konservativen polnischen Regierungspartei PiS kehrt als Vizepremierminister wieder in die erste Reihe zurück.

Jarosław Kaczyński trat aus der polnischen Regierung aus, um sich um den Wahlkampf seiner Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) zu kümmern. Seit Mittwoch ist er aus genau diesem Grund wieder zurück im Kabinett von Regierungschef Mateusz Morawiecki. Staatspräsident Andrzej Duda ernannte Kaczyński am Mittwoch zum Vizepremier - wieder. Er begründete den Schritt in einer langen Rede mit der russischen Gefahr im Wahlkampf. "In den nächsten Wochen kann es zu Einmischungen einer Weltmacht unweit von uns in unseren Wahlkampf kommen, deshalb ...