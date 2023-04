Kämpfe im Sudan: Alle wollen weg, einer fliegt hin

Der Geschäftsführer der Hilfsorganisation Cap Anamur, Bernd Göken, besucht trotz der Kämpfe Projekte im Sudan.

Bernd Göken, Geschäftsführer von Cap Anamur, mit Schulkindern vor dem Gesundheitszentrum in Debbi.

Während Tausende Ausländer versuchten, nach dem Ausbruch der Kämpfe in der sudanesischen Hauptstadt Khartum das Land zu verlassen, reiste Bernd Göken, Geschäftsführer der Hilfsorganisation Cap Anamur, auf dem Landweg vom 2011 unabhängig gewordenen Südsudan in den Sudan. Cap Anamur betreibt seit mehr als 20 Jahren in den Nuba-Bergen im Bundesstaat Süd-Kordofan ein Krankenhaus.

Ihre Reise war schon geplant, als die Kämpfe in Khartum ausbrachen. Haben Sie nicht überlegt, erst einmal abzuwarten? Bernd Göken: Nein, diese Überlegungen gab es ...