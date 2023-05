Kämpfe im Sudan kurz vor Gesprächen für Waffenstillstand

Im Sudan ist auch wenige Stunden vor einem neuen Anlauf für einen Waffenstillstand gekämpft worden. In Khartum waren am Sonntagvormittag Detonationen und Luftangriffe zu hören. Der Sender Al-Arabiya berichtete von schweren Gefechten in der Hauptstadt. Auch in den angrenzenden Städten Bahri und Omdurman beobachteten Reuters-Reporter Kämpfe zwischen Armeesoldaten und Mitgliedern der paramilitärischen Miliz RSF.

BILD: SN/APA/AFP/KHALED DESOUKI Menschen flüchten vor Gefechten im Sudan