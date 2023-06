Kämpfe im Sudan weiten sich wieder aus

Im Sudan nehmen die Kämpfe zwischen Armee und der RSF-Miliz nach Auslaufen einer Feuerpause wieder zu. In Khartum berichteten Einwohner am Sonntag von heftigen Gefechten in mehreren Teilen der Hauptstadt. In der direkt an Khartum angrenzenden Stadt Omdurman ist nach Angaben von Augenzeugen eine Militärmaschine abgestürzt. In Bahri, das zusammen mit Khartum und Omdurman eine Metropolregion am Zusammenfluss von Blauen und Weißen Nil bildet, kam es am Sonntag auch zu Kämpfen.

BILD: SN/APA/AFP/- Einwohner berichten von heftigen Gefechten