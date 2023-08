Kämpfe um Armee-Stützpunkt in Sudans Hauptstadt

Bei anhaltenden Kämpfen in Khartum versucht das sudanesische Militär Augenzeugen zufolge seine vorletzte Hochburg in der Hauptstadt zu halten. Milizen der Rapid Support Forces (RSF) veröffentlichten am Dienstag ein Video, wonach ihre Kämpfer in einen Stützpunkt des Panzerkorps eingedrungen und Panzer erbeutet hätten. Aus Militärkreisen verlautete anschließend, die Eindringlinge seien vertrieben worden.

BILD: SN/APA/AFP/- Konflikt im Sudan brach im April aus