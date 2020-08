Kalbitz lässt Amt als AfD-Fraktionschef in Brandenburg ruhen

Der deutsche Rechtsaußenpolitiker Andreas Kalbitz lässt nach seinem AfD-Parteiausschluss sein Amt als Fraktionschef in Brandenburg ruhen. Die Entscheidung zu seinem Vorschlag erging einstimmig, wie Kalbitz nach einer Sondersitzung der Fraktion in Potsdam sagte. An der Sitzung nahm auch Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland teil, der gegen Kalbitz' Parteirauswurf war.

SN/APA (dpa)/Sebastian Gollnow Der Politiker war zuvor aus der AfD ausgeschlossen worden