Kalifornischer Gouverneur bangt um seine Wiederwahl

Die Kalifornier entscheiden am Dienstag über die politische Zukunft ihres Gouverneurs. Gavin Newsom muss sich einem Abwahlantrag stellen, der aus dem Lager der Republikaner mittels einer Unterschriftenaktion durchgesetzt wurde. Die Initiatoren wittern jetzt schon Wahlbetrug.

Wenn der demokratische Gouverneur an diesem Dienstag nicht abgewählt wird, kann es nicht mit rechten Dingen zugehen. Darüber sind sich alle drei einig: der führende Kandidat der Republikaner, Larry Elder, Tucker Carlson, Moderator des konservativen Fernsehsenders Fox, und Elena Johnson, eine der Initiatorinnen des Abwahlantrags gegen Gavin Newsom. Noch bevor sich in Kalifornien am Dienstag der kalifornische Gouverneur der Wiederwahl stellen muss, wittern sie Wahlbetrug. "Wie bei den Präsidentschaftswahlen im letzten November", sagt die 65-jährige Johnson. "Die sind gestohlen worden."

