Das Alter von US-Präsident Joe Biden ist zum Politikum geworden. Alle Augen richten sich auf seine Stellvertreterin.

Joe Biden joggt auf die Bühne. Er lächelt und schüttelt unermüdlich Hände. In dem Video, in dem Joe Biden bekannt gibt, noch einmal Präsident der USA werden zu wollen, sieht man einen Mann, der dem Wahlkampf energiegeladen entgegensieht. "Joe Biden versucht dem Argument, er sei zu alt für eine weitere Amtszeit, entgegenzuwirken, indem er sich sehr vital zeigt. In dem Video sieht man ihn laufen ohne dass er stolpert", sagt US-Experte Josef Braml.

Die Wählerschaft kennt auch andere ...