Kampf der USA gegen den IS geht laut Pompeo weiter

Nach dem Tod von IS-Chef Abu Bakr Al-Baghdadi will die US-Regierung den Kampf gegen die Terrormiliz weiterführen und auch das Erstarken der Gruppe in anderen Teilen der Welt verhindern. "Wir können jetzt nicht aufhören", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag bei einer Konferenz der US-geführten, internationalen Koalition gegen den IS in Washington.

SN/APA (AFP)/OLIVIER DOULIERY Der US-Au§enminister will sich nun auf Afrika konzentrieren