Kampf gegen irreguläre Migration: EU-Politikerinnen in Tunis

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der niederländische Premier Mark Rutte und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni reisen am Sonntag nach Tunesien. Dort wollen sie bei einem Treffen mit Präsident Kais Saied über die irreguläre Migration aus dem nordafrikanischen Land in die EU sprechen, die in den vergangenen Monaten stark zugenommen hat.

BILD: SN/APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN Von der Leyen und Meloni am Sonntag in Tunesien