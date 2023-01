Nach der Panzer-Entscheidung - "Die Zerreißprobe wird weitergehen"

Lange hat Olaf Scholz sich nicht zu möglichen Kampfpanzer-Lieferungen an die Ukraine geäußert. Nun bricht er sein Schweigen. Vor welchen Aufgaben Deutschland und Europa nun stehen, erklärt Politikwissenschafter Wolfgang Schroeder.

Was steckte aus Ihrer Sicht hinter dem langen Zögern von Deutschlands Kanzler Olaf Scholz Wolfgang Schroeder: Olaf Scholz ist niemand, der Prozesse permanent kommuniziert und seine Meinung inszeniert. Der Kanzler kommuniziert, wenn Entscheidungen getroffen sind. Dahinter steht das Kalkül, dass er sich nicht in die Karten schauen lässt, dass er sich keine Chancen vergeben möchte und am Ende die aus seiner Sicht beste Lösung treffen kann. Der große Nachteil ist: Das Publikum weiß häufig nicht wirklich, was zur Entscheidung steht. ...