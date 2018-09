Kampfstoff, Kalaschnikows, Fensterstürze

Regimegegner in Russland müssen immer gröbere Gewalttaten fürchten.

Die Ärzte in der Berliner Charité rätseln, womit der russische Aktionskünstler Pjotr Wersilow vergiftet wurde. Wersilow war vergangene Woche in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert worden, konnte zeitweise weder sehen noch hören. mittlerweile geht es im etwas besser. Das Fotomodell Anna Schapiro, das am Samstag mit ihrem Ehemann in einer Pizzeria im englischen Salisbury zusammenbrach, erklärte dem Boulevardblatt "Sun", Wladimir Putins Handlanger hätten sie töten wollen, ihr Vater sei ein hoher russischer Offizier. Der Zustand ihres britischen Manns gilt weiter als kritisch, angeblich war Rattengift im Spiel. Schon im März wurde in Salisbury auf den russischen Exdoppelagenten Sergei Skripal und seine Tochter ein Anschlag mit dem extrem gefährlichen Kampfstoff Novitschiok verübt, die britischen Behörden verdächtigen zwei russische Geheimdienstler.