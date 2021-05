Kampfzone Jerusalem

Beim Raketenhagel auf Israel starben zwei Frauen. Premier Benjamin Netanjahu will die Angriffe auf Gaza verschärfen.

Der neue Ausbruch der Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern ist der heftigste seit Jahren. Dutzende Raketen werden aus dem Gazastreifen auf israelische Städte abgeschossen, Zivilisten fliehen panisch in Schutzräume. Israels Luftwaffe bombardiert Ziele in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer. Zwei Israelinnen wurden am Dienstag bei einem Direkteinschlag einer Hamas-Rakete getötet. Im Gazastreifen gebe es 26 Tote, gibt das dortige Gesundheitsministerium an.

Einige Nahostexperten sind der Meinung, die dritte Intifada sei da - etwa der frühere israelische Ministerpräsident Ehud ...