Kanada bekommt geschlechtsneutrale Nationalhymne

Kanada bekommt eine geschlechtsneutrale Nationalhymne. In einem Passus soll es statt "True patriot love in all thy sons command" (Erwecke Vaterlandsliebe in all deinen Söhnen) künftig "in all of us command" (in uns allen) heißen. Der Senat in Ottawa verabschiedete ein entsprechendes Gesetz am Mittwochabend (Ortszeit).

SN/APA (AFP/Getty/Archiv)/Vaughn Ri Die als "O Canada" bekannte Hymne wurde 1908 komponiert