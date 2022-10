Kanada: Das indigene Trauma überwinden

Kanada kämpft noch immer mit schweren Altlasten seiner Geschichte. Die berüchtigten Umerziehungsinternate für indigene Kinder sind eine davon.

Klemkwateki Randy Louie sagt mit Blick über den gewaltigen Meerarm des Desolation Sound: "Jede Familie hat ihre eigenen Geschichten, ihr eigenes Trauma. Die Internate wirken bis heute nach." An der rauen Küste British Columbias ist es an diesem Abend ungewöhnlich still. "Mein Vater starb, als ich zwei Jahre alt war, bei einem Autounfall unter Alkoholeinfluss. Auch meine Mutter hatte ein Alkoholproblem." Wenn der 49-Jährige von seinen Eltern berichtet, ist der Schmerz spürbar, der auch noch nach Jahrzehnten nachhallt.

...