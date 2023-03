Kanada trennt laut UNO weiterhin indigene Kinder von Eltern

Viele indigene Kinder in Kanada werden laut UNO auch Jahrzehnte nach dem Ende des berüchtigten Internats-Systems immer noch von ihren Eltern getrennt. Das kritisierte der UN-Menschenrechtsbeobachter für Indigene Völker, Francisco Calí Tzay, am Freitag am Ende eines zehntägigen Besuches in dem nordamerikanischen Land. 53 Prozent der Kinder in Pflege seien Ureinwohner, obwohl nur 7,7 Prozent aller kanadischen Kinder Indigene seien, sagte der guatemaltekische Experte.

BILD: SN/APA/AFP/DAVE CHAN UN-Menschenrechtsbeobachter Tzay erhebt schwere Vorwürfe