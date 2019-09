Kandidaten für Stichwahl in Tunesien zeichnen sich ab

Bei der Präsidentschaftswahl in Tunesien sind der unabhängige Jus-Professor Kais Saied und der im Gefängnis sitzende Medienmogul Nabil Karoui nach eigenen Angaben in die Stichwahl eingezogen. Beide Lager stützten sich auf zwei am Sonntagabend nach Schließung der Wahllokale veröffentlichte gleichlautende Prognosen, wonach Saied vier Prozentpunkte vor Karoui lag.

