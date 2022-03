Kann Erdoğan Kriegsschiffe stoppen?

Die Türkei warnt davor, die Meerengen zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer mit Kriegsschiffen zu durchfahren. Was das in der Praxis bedeutet, ist noch unklar. Russland könnte eine Sonderregelung geltend machen.

Lange zögerte die türkische Regierung, das Wort auszusprechen. Erst vier Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine bezeichnete das Außenministerium in Ankara die Invasion als "Krieg". Damit kann die Türkei nun Kriegsschiffen die Durchfahrt durch die Dardanellen und den Bosporus in bestimmten Fällen untersagen. So sieht es der Vertrag von Montreux vor.

Der Vertrag regelt seit 1936 den Schiffsverkehr in den Meerengen zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer. Er gibt der Türkei das Recht, in Kriegszeiten ...