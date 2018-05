Kann Österreich aufatmen?

Auch gegen Österreich wurde im Jahr 2016 ein Vertragsverletzungsverfahren wegen schlechter Luft eingeleitet. Was daraus wurde, erklärt Othmar Glaeser, Leiter der Umweltabteilung im Land Salzburg.

Ist eine Klage gegen Österreich vom Tisch? Othmar Glaeser: Nein. Die EU hat damit begonnen, die Spitze des Eisbergs abzutragen. Sie geht gegen die Top-Überschreiter vor. Deutschland zum Beispiel hat viel höhere Stickoxid-Werte als Österreich. 40 Mikrogramm pro Kubikmeter ist der Jahresgrenzwert. In München liegt er bei 78, in Stuttgart bei 73 - in Salzburg haben wir an kritischen Stellen 47 Mikrogramm.