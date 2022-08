Kansas stimmt über Abtreibungsverbot ab

Die Wahlberechtigten im US-Staat Kansas entscheiden am Dienstag, ob das Recht auf Abtreibung aus der Verfassung des traditionell konservativen Staates gestrichen werden soll. Das Referendum in dem Bundesstaat im Mittleren Westen ist das erste Votum zu dem Thema, seit der Oberste Gerichtshof der USA am 24. Juni das landesweite Recht auf Abtreibung gekippt hat.

Sie wollen ein komplettes Abtreibungsverbot