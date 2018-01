Kanzler Kurz besucht am 17. Jänner deutsche Kanzlerin Merkel

Nach einem Treffen mit Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am kommenden Freitag in Paris wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am 17. Jänner die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Berlin besuchen. Bei beiden Gesprächen werde es vor allem um europäische Themen und Österreichs EU-Vorsitz im zweiten Halbjahr 2018 gehen, erklärte Kurz am Freitag nach der Regierungsklausur von ÖVP und FPÖ.

SN/APA (AFP)/EMMANUEL DUNAND Kurz fliegt nach Berlin