Kanzler Kurz kommt mit Charme

Nicht in allem sind sie sich einig, aber beim Antrittsbesuch des österreichischen Kanzlers in Berlin betonen Sebastian Kurz und Angela Merkel die Gemeinsamkeiten.

Man habe wenig Trennendes gefunden, resümierte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Begegnung mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz am Mittwoch im Berliner Kanzleramt. Um dann lächelnd nachzuschieben, dass man schon gestaunt habe, dass Österreich gegen die deutsche Pkw-Maut klage. Die ist allerdings derzeit kein Thema mehr in Deutschland. Und sie hat auch nie zu derart großen Verstimmungen geführt wie die unterschiedlichen Ansichten in der Flüchtlingspolitik.