Kanzler Kurz startet EU-Besuchsserie in Madrid

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reist am Mittwoch zur ersten Station einer Besuchsserie, die ihn in die Hauptstädte dreier wichtiger EU-Länder führt. Kurz trifft in Madrid König Felipe VI. und seinen sozialistischen Amtskollegen Pedro Sanchez. In Folge gibt es auch Konsultationen mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Paris.

SN/APA/HANS PUNZ Bundeskanzler Kurz' erster Stop ist Madrid