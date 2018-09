Kanzler Kurz traf Brexit-Chefverhandler Barnier

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitagnachmittag den Brexit-Chefverhandler der Europäischen Union zu einem Gespräch im Bundeskanzleramt empfangen. Kurz und Barnier hätten sich über den Stand der Verhandlungen ausgetauscht, verlautete im Anschluss aus dem Bundeskanzleramt. Das Austrittsabkommen sei zu "90 Prozent" ausverhandelt.

Das Treffen habe der Vorbereitung des informellen EU-Gipfels in Salzburg am 20. September gedient, bei dem London auch über den Brexit sprechen will. Kurz bekräftigte seine "volle Unterstützung" für den Chefverhandler, die Einheit sei für die EU von zentraler Bedeutung. Noch im Herbst brauche es eine Einigung auf das Austrittsabkommen, einschließlich einer Lösung für Irland, sowie eine Einigung auf eine politische Erklärung zum künftigen Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Es dürfe "kein Rosinenpicken" geben, aber dennoch ein "enges, ambitioniertes Verhältnis" mit London nach dem EU-Austritt.

Barnier war für ein Treffen der Europäischen Volkspartei (EVP) nach Wien gekommen, bei dem er die Abgeordneten über den Stand der Brexit-Verhandlungen unterrichtete. Wie gegenüber der APA aus den Reihen der Abgeordneten verlautete, sei das "Gefühl derzeit ein Besorgnis erregendes", weil die Zeit davonlaufe. Zwar habe Barnier mit dem neuen Brexit-Minister Dominic Raab mittlerweile einen kompetenteren Gesprächspartner, doch sei das Verhandlungspouvoir des Austrittsbefürworters weiter ungeklärt. "Das Problem ist: Die eigentlichen Gespräche laufen mit Downing Street 10", hieß es. Mit Sorge seien auch Signale vernommen worden, dass vor weiteren inhaltlichen Verhandlungen abgewartet werden solle, ob Premierministerin Theresa May den Parteitag der Konservativen Ende September überstehe.

Bereits am Vormittag war Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) mit Barnier zusammengetroffen. Im Mittelpunkt stand auch dabei ein Austausch zum aktuellen Stand der Brexit-Verhandlungen. "Die Stärke der britischen Außenpolitik war immer ihr Pragmatismus. Mit einer kräftigen Dosis davon werden wir zu einem für beide Seiten akzeptablen Ergebnis kommen", gab sich Kneissl optimistisch.

Die Außenministerin betonte die besondere Stellung Österreichs als derzeitiges EU-Ratsvorsitzland: "Österreich wird bestmöglich dazu beitragen, zu einem positiven Verhandlungsabschluss zu gelangen." Die Brexit-Verhandlungen sind laut Außenministerium "mittlerweile in ihre finale Phase" getreten. Neben den noch verbliebenen offenen Fragen des Austrittsabkommens sei daher auch das zukünftige Verhältnis zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Gegenstand des Gesprächs gewesen.

Quelle: APA