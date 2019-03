Kanzler Kurz weiht in Weißrussland Holocaust-Mahnmal ein

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) weiht am Donnerstagnachmittag in Weißrussland ein Holocaust-Mahnmal für die im NS-Vernichtungslager Maly Trostenez getöteten österreichischen Juden ein. An der Vernichtungsstätte bei Minsk wurden zwischen 1942 und 1944 mehr als 10.000 Österreicher ermordet.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Kurz gedenkt österreichischer Opfer in NS-Vernichtungslager