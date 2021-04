Kanzlerfrage in Deutschland: Die Grünen zeigen der Union, wie eine Kandidatenkür geht

Seit Montag steht fest: Annalena Baerbock wird Kanzlerkandidatin für die Grünen bei der deutschen Bundestagswahl im Herbst. Die 40-Jährige und ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck zeigen, wie man mit Würde und ohne interne Kämpfe in den Wahlkampf zieht.

Nichts ist mehr geblieben von der früheren "Anti-Partei". Einst waren die deutschen Grünen eine Partei, die sich in internen Kämpfen zwischen "Realos" und "Fundis", Linken und Reformern zerfleischte. Die Flügelkämpfe sind vorbei. Als am Montag, Punkt 11 Uhr, die beiden Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock vor die Presse traten, herrschte wie so oft Einigkeit. Habeck bereitete seiner Co-Chefin die Bühne und warb für sie als "kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau". Damit Baerbock Kanzlerkandidatin der Grünen werden konnte, musste der 51-Jährige ...