Kapitulieren wollen nicht einmal Irans Regimekritiker

Nach der konfrontativen Rede von US-Außenminister Pompeo stellen sich die Iraner auf noch härtere Zeiten ein.

"Unser Außenminister erwartet nichts anderes als die Kapitulation des Irans", schrieb der Kolumnist der "New York Times" über die Rede von Mike Pompeo. Der Hardliner im amerikanischen State Department wisse sehr genau, dass Teheran über die Erfüllung seines Zwölf-Punkte-Plans nicht einmal nachdenken werde. In Wirklichkeit gehe es dem Weißen Haus auch nicht um ein Ende des iranischen Militärengagements in Syrien, im Jemen und im Irak oder die Aufgabe des ballistischen Raketenprogramms. Ziel der USA sei der "Regimewechsel in Teheran", wie ein europäischer Diplomat in Irans Hauptstadt meinte.