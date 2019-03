Karas befürchtet russische Einflussnahme bei EU-Wahl

"Wir müssen davon ausgehen, dass Russland gewillt und in der Lage ist, durch Desinformation, Cyberattacken und Finanzspritzen für Anti-EU-Populisten auf die Europawahlen Einfluss zu nehmen", warnte Othmar Karas, ÖVP-Spitzenkandidat und Vorsitzender der EU-Russland-Delegation des Europäischen Parlaments am Montag in einer Aussendung. In allen drei Bereichen sei Europa nicht genügend vorbereitet.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Karas warnt vor "Desinformation und Cyberattacken"