Karas tritt für ÖVP bei EU-Wahl an

Der langjährige EU-Abgeordnete Othmar Karas wird bei der Europawahl wieder für die ÖVP antreten. In einem am Samstag via Youtube verbreiteten Video meint Karas, er habe die pro-europäische Tradition der ÖVP mitgeprägt: "Daher stehe ich der Österreichischen Volkspartei und Bundeskanzler Sebastian Kurz mit ganzer Kraft wieder zur Verfügung."

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Othmar Karas übte immer wieder Kritik an der FPÖ