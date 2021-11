Karas will Präsident des EU-Parlaments werden

Er braucht die Unterstützung der Fraktion und das Einhalten eines alten Deals.

Am 18. Jänner wählt das EU-Parlament den Präsidenten oder die Präsidentin für die nächsten zweieinhalb Jahre. Der Erste unter den 705 Mandataren, der seinen Anspruch auf das Amt erhebt, ist Othmar Karas. Seit 22 Jahren gehört der ÖVP-Politiker der Europäischen Volksvertretung an, derzeit als einer von 14 Vizepräsidenten.

Als Präsident würde Karas als "politisch in der Mitte stehend" und "Brückenbauer" fungieren, um dem EU-Parlament "neues Selbstbewusstsein und Selbstverständnis" zu geben, wie er sagte. Die einstimmige Unterstützung der ÖVP-Delegation hat er. Nun muss er noch die aller Christdemokraten im EU-Parlament bekommen. Karas: "Ich werbe um die Nominierung durch die Fraktion." Die EVP (Europäische Volkspartei) ist die stärkste Gruppe im Parlament.

Dennoch ist derzeit ein Sozialdemokrat Präsident, der Italiener David Sassoli. Das war Teil eines Deals, mit dem 2019 die Chefposten in der EU vergeben wurden. Dieser besagt auch, dass zur Halbzeit der Legislaturperiode - also im Jänner - getauscht wird und die EVP Anspruch auf das höchste Amt im Parlament hat. Ob Sozialdemokraten und Liberale sich daran halten wollen, weiß Karas nicht. Taktische Spielchen interessierten ihn nicht. "Ich stelle mich", sagte er. In einem Brief an alle EVP-Abgeordneten umreißt er sein Programm zur Stärkung des EU-Parlaments.

Wen die EVP auf den Schild heben wird, ist offen. Fraktionschef Manfred Weber hat seinen Verzicht auf die Kandidatur erklärt. Zuletzt wurden immer wieder die Namen der ersten Vizepräsidentin Roberta Metsola (Malta) und der Niederländerin Esther de Lange genannt. "Ich gehe mit offenem Visier in diese Debatte", erklärte Karas. Er wolle den Findungsprozess beschleunigen und über Inhalte reden.