Karis zum neuen Staatspräsidenten Estlands gewählt

Estland hat den Wissenschafter Alar Karis zum neuen Staatspräsidenten gewählt. Der 63 Jahre alte bisherige Direktor des Estnischen Nationalmuseum erzielte am Dienstag im zweiten Wahlgang die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament in Tallinn. In der Volksvertretung Riigikogu votierten 72 der insgesamt 101 Abgeordneten für Karis, der als einziger Kandidat bei der geheimen Abstimmung nominiert war.

