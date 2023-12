Karl Habsburg ruft EU zu Beitrittsgesprächen mit Kiew auf

Der Präsident der Paneuropabewegung Österreich, Karl Habsburg, hat die Europäische Union zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und der EU-Integration des Westbalkans aufgerufen. Beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag gehe es um die "Kernfrage (...), ob die EU als eigenständiger geopolitischer Akteur auftreten will, oder ob man sich weiter mit wohlklingenden, aber leeren Slogans begnügt", teilte die Paneuropabewegung am Montag in einer Aussendung mit.

BILD: SN/APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR/WERNER Kaiserenkel Habsburg macht sich für die Ukraine stark (Archivbild)