Karner empfängt slowakischen Amtskollegen Ivan Simko

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) empfängt seinen neuen slowakischen Amtskollegen Ivan Šimko zu einem Arbeitsgespräch in Wien. Im Zentrum der Gespräche wird das Thema illegale Migration stehen, aber auch die Vorbereitung für das Treffen der Visegrad-Staaten (Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn) am Donnerstag in Bratislava, an dem auch Karner teilnimmt. Anders als im Fall Ungarns und Sloweniens verzichtet Österreich gegenüber der Slowakei auf stationäre Grenzkontrollen.

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)