Karner traf Visegrád-Amtskollegen in Bratislava

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Donnerstag in Bratislava seine Amtskollegen aus Ungarn, Tschechien, Polen und der Slowakei getroffen, um sich zum Thema Flucht und Migration auszutauschen. "Wir liegen mit unseren Meinungen nicht so weit auseinander, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag", sagte der slowakische Innenminister und Gastgeber, Ivan Šimko, im Anschluss an das Arbeitsgespräch zur APA.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Innenminister berät mit Amtskollegen über Migration